Son Dakika Haberleri: ABD'den Venezuela Ordusuna Juan Guaido'yu Tanıma Karşılığında Yaptırım Muafiyeti Teklifi

ABD'den Venezuela Ordusuna Juan Guaido'yu Tanıma Karşılığında Yaptırım Muafiyeti Teklifi

24 dakika önce

NEW Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusuna, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı tanımaları durumunda yaptırımlardan muaf olabilecekleri teklifinde bulundu.

ABD'den Venezuela Ordusuna Juan Guaido'yu Tanıma Karşılığında Yaptırım Muafiyeti Teklifi, System.String[]
NEW Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusuna, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yı tanımaları durumunda yaptırımlardan muaf olabilecekleri teklifinde bulundu.

Bolton, Twitter hesabından, " ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak. Doğru seçimi yapın!" ifadesini kullandı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:54 Kaynak: AA

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Güncel
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