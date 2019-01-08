ABD'den Venezuela'ya Yaptırım
44 dakika önce
ABD, Venezuelalı 7 kişi ve 2 kurumu yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.
ABD
, Venezuelalı 7 kişi ve 2 kurumu yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'ya yeni yaptırımlarını açıkladı. Açıklamada, Venezuelalı 7 kişi ve Globovision televizyon kanalı da dahil 2 kurumun yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.
ABD, Venezuela'da muhaliflerin kontrolündeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'yu yasa dışı ilan eden Ulusal Meclis'i destekliyor. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:03 Kaynak: İHA
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