Son Dakika Haberleri: ABD'den Venezuela'ya Yaptırım

ABD'den Venezuela'ya Yaptırım

44 dakika önce

ABD, Venezuelalı 7 kişi ve 2 kurumu yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD'den Venezuela'ya Yaptırım, System.String[]
ABD, Venezuelalı 7 kişi ve 2 kurumu yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'ya yeni yaptırımlarını açıkladı. Açıklamada, Venezuelalı 7 kişi ve Globovision televizyon kanalı da dahil 2 kurumun yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD, Venezuela'da muhaliflerin kontrolündeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yasa dışı ilan eden Ulusal Meclis'i destekliyor. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:03 Kaynak: İHA

Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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