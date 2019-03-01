ABD'den Venezuela'ya Yeni Yaptırım
22 dakika önce
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.
ABD
Hazine Bakanlığı, Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'ya yapılan insani yardımların ülkeye sokulmamasında rol alan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
, yaptığı açıklamada, "Maduro'nun, kınanması gereken bir şiddet uygulayan, trajik ölümlere yol açan, aç ve hasta Venezuelalılar için gönderilen yiyecek ve ilaçları vicdansızca yakan güvenlik güçleri üyelerine yaptırım uyguluyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:27 Kaynak: İHA
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