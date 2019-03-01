ABD'den Venezuela'ya Yeni Yaptırım
50 dakika önce
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.
ABD
Hazine Bakanlığı, Venezuela
Devlet Başkanı Nicolas Maduro
ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela'ya yapılan insani yardımların ülkeye sokulmamasında rol alan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
, yaptığı açıklamada, "Maduro'nun, kınanması gereken bir şiddet uygulayan, trajik ölümlere yol açan, aç ve hasta Venezuelalılar için gönderilen yiyecek ve ilaçları vicdansızca yakan güvenlik güçleri üyelerine yaptırım uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:31 Kaynak: İHA
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