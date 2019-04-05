ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar
1 saat önce
ABD, Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVS'nin sahip olduğu ya da işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirketi daha yaptırım listesine ekledi.
ABD
, Venezuela
'da devlet petrol şirketi PDVS'nin sahip olduğu ya da işlettiği 34 gemi ve Küba
'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirketi daha yaptırım listesine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:51
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