Son Dakika Haberleri: ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar

ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar

1 saat önce

ABD, Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVS'nin sahip olduğu ya da işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirketi daha yaptırım listesine ekledi.

ABD'den Venezuela'ya yeni yaptırımlar, System.String[]
ABD, Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVS'nin sahip olduğu ya da işlettiği 34 gemi ve Küba'ya ham petrol taşımacılığı yapan iki şirketi daha yaptırım listesine ekledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:51 

Küba, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Ekonomi
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