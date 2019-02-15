Son Dakika Haberleri: ABD'den Venezuela yönetimine yeni yaptırım

ABD'den Venezuela yönetimine yeni yaptırım

1 saat önce

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 yetkiliyi yaptırım listesine aldı.

ABD'den Venezuela yönetimine yeni yaptırım, System.String[]
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:35 

Nicolas Maduro, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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