ABD'den Venezuela yönetimine yeni yaptırım
1 saat önce
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
ABD
Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, Venezuela
devlet petrol şirketi PdVSA'nın Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro
'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:35
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