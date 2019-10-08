Son Dakika Haberleri: ABD'den Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya ilave yardım
Son Dakika Güncel ABD'den Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya ilave yardım

ABD'den Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya ilave yardım

42 dakika önce

ABD hükümeti, Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya 98 milyon dolar ilave yardım sağlamayı taahhüt etti.

ABD'den Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya ilave yardım, System.String[]

ABD hükümeti, Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya 98 milyon dolar ilave yardım sağlamayı taahhüt etti.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile muhalif lider Guaido'nun temsil ettiği gölge hükümet arasında imzalan anlaşmayla, "sivil toplum kuruluşlarının orta ve uzun vadeli projelerinde kullanılmak üzere" bu yıl içinde 98 milyon dolar ilave yardım yapılmasına karar verildi.

Böylece ABD'nin muhaliflere yaptığı doğrudan yardımların 116 milyon dolara ulaşacağı belirtildi.

Guaido, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Venezuela Ulusal Meclisi tarafından kontrol edilecek yardımların insan haklarının korunması, sansür ve dezenformasyonla mücadele ve serbest seçimlerin yapılmasına yönelik çabalar için kullanılacağını ifade etti.

ABD'li yetkililer de muhalifler dışında ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizden kaçarak komşu ülkelere sığınan 4 milyon Venezuela vatandaşına da 568 milyon dolar insani yardım sağlanacağını kaydetti.

ABD ile birlikte 50 ülke, Venezuela'da Nicolas Maduro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı olarak tanıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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