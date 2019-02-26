Son Dakika Haberleri: ABD'den Venezüella Petrol Şirketi Pdvsa'ya Yeni Yaptırım Kararı

ABD'den Venezüella Petrol Şirketi Pdvsa'ya Yeni Yaptırım Kararı

1 saat önce

ABD yönetimi, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA’ya yeni yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA’ya yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, kararın, PDVSA’dan elde edilen gelirin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya gitmesini engellemek için alındığı vurgulandı. PDVSA’nın ABD’deki tüm mal varlığının dondurulduğu kaydedilen açıklamada, Amerikalı kişi ve şirketlerin […]The post ABD’den Venezüella petrol şirketi PDVSA’ya yeni yaptırım kararı appeared first on Enerji Enstitüsü.

ABD'den Venezüella Petrol Şirketi Pdvsa'ya Yeni Yaptırım Kararı, System.String[]
ABD yönetimi, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'ya yeni yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulama kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, kararın, PDVSA'dan elde edilen gelirin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gitmesini engellemek için alındığı vurgulandı.

PDVSA'nın ABD'deki tüm mal varlığının dondurulduğu kaydedilen açıklamada, Amerikalı kişi ve şirketlerin PDVSA ile iş yapmasının yasaklandığı da aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Venezüella'nın trajik düşüşüne sebep olanları sorumlu tutan ABD, 'Geçici Başkan' Juan Guaido, Venezüella Ulusal Meclisi ve Venezüella halkının demokrasilerini yeniden kazanma çabalarını desteklemek için, tüm diplomatik ve ekonomik araçları kullanmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırım kararının, PDVSA'dan elde edilen gelirin Maduro tarafından yönetilmesini engelleyeceğini vurgulayan Mnuchin, böylelikle söz konusu gelirlerin Venezüella halkı için koruma altına alındığını ileri sürdü.

Mnuchin ayrıca, yaptırımların, ancak yönetimin Maduro'dan demokratik olarak seçilmiş hükümet ve "Geçici Başkan" Guaido'ya geçmesiyle kaldırılacağını ifade etti.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:20 

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