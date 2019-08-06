Son Dakika Haberleri: ABD'den vize muafiyetine yeni düzenleme
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ABD'den vize muafiyetine yeni düzenleme

2 saat önce

ABD Vize Muafiyet Programı'ndan yararlanan 38 ülkenin vatandaşları, Kuzey Kore'nin yanı sıra İran, Irak, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e seyahat etmiş olmaları halinde ülkeye girişlerde artık vize almak zorunda kalacak.

ABD'den vize muafiyetine yeni düzenleme, System.String[]
ABD Vize Muafiyet Programı'ndan yararlanan 38 ülkenin vatandaşları, Kuzey Kore'nin yanı sıra İran, Irak, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e seyahat etmiş olmaları halinde ülkeye girişlerde artık vize almak zorunda kalacak.
Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Yemen, Vize, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:39 
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