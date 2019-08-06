ABD'den vize muafiyetine yeni düzenleme
2 saat önce
ABD Vize Muafiyet Programı'ndan yararlanan 38 ülkenin vatandaşları, Kuzey Kore'nin yanı sıra İran, Irak, Sudan, Suriye, Libya, Somali ve Yemen'e seyahat etmiş olmaları halinde ülkeye girişlerde artık vize almak zorunda kalacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:39
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