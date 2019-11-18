Son Dakika Haberleri: ABD'den Yahudi yerleşim birimleri açıklaması: Uluslararası hukukla çatışmıyor
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ABD'den Yahudi yerleşim birimleri açıklaması: Uluslararası hukukla çatışmıyor

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletler (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukukla çatışmadığını söyledi

ABD'den Yahudi yerleşim birimleri açıklaması: Uluslararası hukukla çatışmıyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletler (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinin uluslararası hukukla çatışmadığını söyledi. Pompeo, Obama döneminde alınan Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili kararı değiştirdiklerini açıkladı.


Bakan Pompeo ayrıca Batı Şeria ile ilgili kararı İsrail ve Filistin tarafının müzakere ederek vereceğini söyledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:04 
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