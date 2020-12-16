ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin ilginç açıklama: İki ülke arasında uzlaşma fırsatı sağlayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı R. Clarke Cooper, Türkiye'ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarının iki ülke arasında "uzlaşma ve gidilecek yolları belirleme fırsatı sağlayacağını" söyledi.

Cooper, New York Yabancı Basın Merkezi tarafından düzenlenen "Tercih Edilen Güvenlik Ortağı Olarak ABD: 2020'nin Önemli Noktaları ve 2021'e Bakış" konulu brifingde gazetecilere konuştu.

R. Clarke Cooper

BAŞKA ALTERNATİFLERİNİN KALMADIĞINI SAVUNDU

Türkiye'ye yönelik alınan yaptırımlar konusuna değinerek bu konuda başka alternatifleri kalmadığını savunan Cooper, "Yaptırımlar (ABD-Türkiye ilişkilerinde) yeni bir uzlaşı ve gidilecek yolları belirlemek için imkan sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"UZLAŞMA ARAMAK ZORUNDAYIZ"

Cooper, iki ülkenin müttefik olduğuna vurgu yaparak, "Birlikte olmak Türkiye'nin, ABD'nin ve NATO ittifakının en iyi çıkarına olan bir durumdur ve bu alanda uzlaşma aramak en iyisidir. Bu bizim ve Ankara'daki mevkidaşlarımız için biraz çaba gerektirecek bir durumdur." ifadelerini kullandı.

"ABD, TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİLERİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR"

Türkiye'nin uzun vadede NATO müttefiki olarak kalmasını istediklerini vurgulayan Cooper, "ABD (Türkiye ile) yakın ikili ilişkileri sürdürmek istiyor. Tekrar ediyorum, bu alanda uzlaşma arayışında olmamak bizim çıkarımıza değildir" dedi.

Cooper, "Bu alanda yapılması gereken işler var. Birlikte çalışılabilirlik ve müttefiklik noktasında sadece hava savunma perspektifine değil, Türkiye'ye entegre bir hava savunma perspektifine hitap edecek çözümler var." diye konuştu.

YAPTIRIM LİSTESİNDE SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI VE 4 YÖNETİCİSİ VAR

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Amerikan Hazine Bakanlığı'nın sitesinden yayınlanan açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı ve kurumun başkanı İsmail'in Demir'in yanı sıra Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'in de yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yaptırımlar çerçevesinde İsmail Demir ile diğer üç ismin ABD'deki olası malvarlıkları dondurulacak, bu isimlere vize kısıtlaması getirilecek. Ayrıca, yaptırımlar kapsamında Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracat lisansı ve izni verilmeyecek.

CAATSA YASASI NEDİR?

Trump'ın, Kongre'nin baskısıyla 2017'de imzaladığı yasa, esas olarak Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale girişimi, Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemesine karşı Obama döneminde getirilen yaptırımların güvence altına alınması amacını taşıyor.

2 Ağustos 2017'de resmen yürürlüğe giren CAATSA yasası, ABD'nin ulusal güvenliğine "tehdit" olarak değerlendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore'ye karşı yaptırımların alınmasını öngörüyor.

Yasanın 231. maddesine göre, Rusya ile savunma ve istihbarat alanlarında çalışan kişilere karşı da yaptırım getirilebiliyor.

Bu yaptırımlar, Rusya Federasyonu için veya onun adına çalışan kişilerle bilerek "önemli işlem" yapan gerçek ve tüzel kişiler için de geçerli olabiliyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini alması, "önemli işlem" kategorisinde değerlendiriliyor ve yaptırım öngörülüyor.

YAPTIRIM LİSTESİNDE 12 MADDE VAR

CAATSA'nın 235. maddesi, ABD Başkanı'nın "ilgili kişi ve kuruluşlara getireceği" yaptırımları 12 maddede düzenliyor:

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ihracat ithalat bankası desteğinin kesilmesi

Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi

ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi

Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi

Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması

Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması

Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması

ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması

Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD'ye giriş yasağı

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması."

Yasanın ilgili maddesine göre, Başkan, bu 12 maddeden en az 5'ini seçip uygulamakla yükümlü.