ABD'den Yemen'deki İranlı diplomat ve Tahran merkezli üniversiteye yaptırım - Son Dakika

ABD'den Yemen'deki İranlı diplomat ve Tahran merkezli üniversiteye yaptırım

08.12.2020 23:53
ABD'den Yemen'deki İranlı diplomat ve Tahran merkezli üniversiteye yaptırım, System.String[]

ABD yönetimi, İran'ın Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeye atadığı diplomatı ve Tahran merkezli El-Mustafa Uluslararası Üniversitesini yaptırım listesine aldı.

ABD yönetimi, İran'ın Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeye atadığı diplomatı ve Tahran merkezli El-Mustafa Uluslararası Üniversitesini yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın yakın zamanda Husilerin kontrolündeki bölgeye elçi olarak atadığı İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü yetkilisi Hasan Irlu'yu yaptırım listesine alıyoruz. Ayrıca Kudüs Gücü'nün eylemlerine platform sunan ve 50'nin üzerinde uluslararası şubesi bulunan İran merkezli El-Mustafa Uluslararası Üniversitesini de yaptırım listesine alıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca İran'da yaşayan Pakistan vatandaşı Yusuf Ali Muraj'ın da yaptırım listesine alındığını belirten Pompeo, bu kişinin de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Orta Doğu ve ABD'deki eylemlerini koordine ettiğini, planladığını ve yönettiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Yemen'deki İranlı diplomat ve Tahran merkezli üniversiteye yaptırım - Son Dakika


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