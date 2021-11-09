Üye Girişi
ABD'den Yemen'e ekonomik istikrarın sağlanması için "güçlü ve kararlı adım" çağrısı - Son Dakika

ABD'den Yemen'e ekonomik istikrarın sağlanması için "güçlü ve kararlı adım" çağrısı

09.11.2021 12:33
ABD'den Yemen'e ekonomik istikrarın sağlanması için

ABD, Yemen hükümetine ülkede ekonomik istikrarın sağlanması için güçlü ve kararlı adımlar atma çağrısında bulundu.

ABD, Yemen hükümetine ülkede ekonomik istikrarın sağlanması için güçlü ve kararlı adımlar atma çağrısında bulundu.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cathy Westley'in ifadelerine yer verildi.

ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mubarek, Aden Valisi Ahmed Lemles ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle geçici başkent Aden'de bir araya geldiğini belirten Westley, "Yemen hükümetini ekonomik istikrarın sağlanması ve ülke genelinde temel hizmetlerin verilmesini güvence altına almak için güçlü ve kararlı adımlar atmaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Westley, ABD'nin, Yemen'in yanında durduğunu ve Yemen hükümetinin halkı için daha iyi bir gelecek inşa etme çabalarını desteklediğini vurguladı.

Yemen'deki ekonomik durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen riyalinde yaşanan hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı yıllarda bir ABD dolarının 215 Yemen riyali olduğu ülkede, savaş sonucu para biriminde yaşanan hızlı değer kaybı protestolara neden oluyor.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Medya, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den Yemen'e ekonomik istikrarın sağlanması için 'güçlü ve kararlı adım' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu 12:23 Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Konya'da yaşanan depremde 66 yapıda hasar oluştu, 5 mahallede eğitime ara verildi 12:12 Konya'da yaşanan depremde 66 yapıda hasar oluştu, 5 mahallede eğitime ara verildi E-Duruşma uygulaması 81 ilde başlatıldı 12:04 E-Duruşma uygulaması 81 ilde başlatıldı
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı 11:45 Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı 11:41 Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti 11:18 İsmail Türüt'ün yeğeni hayatını kaybetti
Takım arkadaşını tekme tokat dövdü 11:00 Takım arkadaşını tekme tokat dövdü Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz 10:09 Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz

Son Dakika Haberleri
12:29 Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor
12:14 Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler
12:01 Son dakika gündem haberleri! En güncel olaydan derlenen haberler
11:43 Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz
11:42 Balinaların kavgasında ortalık kan gölüne döndü
11:40 Milli futbolcumuz Hakan'a ve eşine büyük terbiyesizlik yapıldı
11:33 Son dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları / 09.11.2021
11:25 Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir
11:22 GSB burs ile kredi başvuruları uzadı
11:10 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu belirlendi! İşte listedeki isimler         
12:14
Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülenen balığın havyarı tam 2 milyon liraya satılıyor         
12:07
WhatsApp üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 zanlı yakalandı WhatsApp üzerinden müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 16 zanlı yakalandı         
12:03
Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz Komünist Başkan'nın açıklamaları belediye personelini sevindirdi: Çalışma saatini 8 saatin altına indireceğiz         
11:43
Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir Son Dakika! Devlet Bahçeli: Şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir         
11:25
Akşener'den kürsüde içinde Akşener'den kürsüde içinde "Yavşak" geçen sert sözler geldi         
11:13
Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor Son Dakika! Benzine 30 kuruş indirim geliyor         
10:26
Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı Bir anda hamle yapan yılan, adamın atardamarını kopardı         
09:39
Belediye Meclisinde Belediye Meclisinde "Lütfü Türkkan" tartışması!         
09:03
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi         
22:02
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 12:38:22. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'den Yemen'e ekonomik istikrarın sağlanması için "güçlü ve kararlı adım" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement