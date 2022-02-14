ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 180 tonluk silah yardımı yaptı, görüntüler sosyal medyada yayımlandı - Son Dakika

Tarihi zirve sonrası sessizliğini bozan Akşener: İlk kez böyle bir hisse kapıldım

Karadeniz'de savaş çanlarının sesi iyiden iyiye yükselmeye başladı. Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'yı işgal edeceği konuşulurken, savaş kışkırtıcılığına soyunan ABD, Kiev'e yönelik yardımlarına hız kesmeden devam ediyor.

ABD'DEN 180 TONLUK YENİ YARDIM PAKETİ

Ocak ayında Ukrayna'ya 90 ton silah ve mühimmat gönderen Washington yönetiminin, dün de 180 tonluk yeni bir yardım gönderdiği ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

ABD'nin Kiev'e yaptığı binlerce tonluk yardıma ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirirken, fotoğraflarda kargo uçağına yerleştirilmiş onlarca silah ve mühimmat yer aldı.

Eski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges.

ABD'Lİ GENERAL: RUSYA İKİ HAFTA İÇİNDE İŞGALE BAŞLAYABİLİR

Öte yandan bugün CNN Türk'e konuşan ve Rusya'nın iki hafta içerisinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlatacağını iddian eden eski ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, "Büyük çaplı bir saldırı olacağını sanmıyorum. Karadeniz ve Azak Denizi'ne çıkartma olacağını tahmin ediyorum" dedi.

"TÜRKİYE İLE UKRAYNA KRİZİNDE İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ"

ABD'nin Türkiye ile daha yakın çalışması gerektiğini belirten Hodges, "Bölgenin anahtarı Türkiye. Karadeniz'deki gücü, Boğazlar üzerindeki gücü, bölgedeki herkesle ilişkisi ile bence Türkiye şu ana kadar çok yardımcı oldu" dedi.