Son Dakika Haberleri: ABD'den yeni S-400 açıklaması
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ABD'den yeni S-400 açıklaması

1 saat önce

ABD'nin NATO temsilcisi Hutchison, "Türkiye S-400 almaktan vazgeçmezse F-35 savaş uçaklarını kaybedecek" dedi.

ABD'den yeni S-400 açıklaması, System.String[]
ABD'nin NATO temsilcisi Hutchison, "Türkiye S-400 almaktan vazgeçmezse F-35 savaş uçaklarını kaybedecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:38 
savaş, türkiye, ABD, s 400, Ekonomi
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