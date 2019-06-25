ABD'den yeni S-400 açıklaması
1 saat önce
ABD'nin NATO temsilcisi Hutchison, "Türkiye S-400 almaktan vazgeçmezse F-35 savaş uçaklarını kaybedecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:38
ABD'nin NATO temsilcisi Hutchison, "Türkiye
S-400 almaktan vazgeçmezse F-35 savaş uçaklarını kaybedecek" dedi.
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