Son Dakika Haberleri: ABD'den yeni tanker saldırıları iddiası
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ABD'den yeni tanker saldırıları iddiası

15 dakika önce

ABD Donanması 5. Filosu'ndan Komutan Sean Kido, saldırıda kullanılan mayınların, İran ordusunun askeri geçit töreninde kullanılan mayınlarla "çarpıcı bir benzerlik taşıdığını" ileri sürdü.

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ABD Donanması 5. Filosu'ndan Komutan Sean Kido, saldırıda kullanılan mayınların, İran ordusunun askeri geçit töreninde kullanılan mayınlarla "çarpıcı bir benzerlik taşıdığını" ileri sürdü.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:58 
iran, ABD, Ekonomi
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