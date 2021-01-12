ABD'den yola çıkan LNG gemisi 21 Ocak'ta Türkiye'ye ulaşacak

ABD'nin Cove Point Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Salem" adlı LNG gemisinin 21 Ocak'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 Ocak'ta Cove Point Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi ABD açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 154 bin 948 metreküp kapasiteli geminin, 21 Ocak'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bermuda bandıralı gemi 2015'te inşa edilmişti.
Kaynak: AA
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