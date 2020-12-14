ABD'den yola çıkan LNG gemisi 26 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşacak

Toplam 154 bin 948 metreküp kapasiteli geminin, 26 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 Aralık'ta Freeport Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Bahamalar açıklarında seyrine devam ediyor.

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Salem " adlı LNG gemisinin 26 Aralık 'ta Türkiye 'de olması bekleniyor.

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