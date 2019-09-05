Son Dakika Haberleri: ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
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ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

4 saat önce

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere yaklaşık 60 tırla lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat yaptı.

ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat, System.String[]

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki bölgelere yaklaşık 60 tırla lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat yaptı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD dün Suriye- Irak arasındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 60 tırlık konvoy geçirdi.

Konvoyda geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler ve kapalı tırlar olduğu görüldü.

Kaynaklar, tırların YPG/PKK işgalindeki bölgelere gittiğini bildirdi.

Önceki sevkiyatların aksine konvoyun gündüz saatlerinde girmesi ise dikkati çekti.

ABD yaklaşık iki hafta önce de 60 tırlık lojistik destek konvoyunu YPG/PKK işgalindeki bölgelerdeki üslerine ulaştırmıştı.

2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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