Son Dakika Haberleri: ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
Son Dakika Güncel Haber

ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

46 dakika önce

ABD, Irak'tan Suriye'nin terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye, lojistik destek amaçlı yaklaşık 200 tır gönderdi.

ABD, Irak'tan Suriye'nin terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki bölgeye, lojistik destek amaçlı yaklaşık 200 tır gönderdi.

ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek sürüyor.

Terör örgütüne lojistik destek sağlayan ABD, bu kapsamda dün akşam saatlerinde, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yeni sevkiyat yaptı.

YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen yaklaşık 200 tırda inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerleri bulunuyor.

Örgütün işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine 9 Eylül'de 55 tırla kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri sevk eden ABD, 4 Eylül'de de örgüt işgalindeki bölgelere içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri ve jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



30 bin DEAŞ'lıyı yöneten emir Kayseri'de yakalandı
Tolga Karel üçüncü kez baba olduğunu Neslican'ın fotoğrafını paylaşarak duyurdu Terör örgütü pkk'ya 33 yılda 59 şehit veren aşiret CHP'li Özkoç'tan, Egemen Bağış'ın büyükelçi olmasına tepki: Hangi yüzle Türkiye'yi temsil edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 10:59:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'den YPG/PKK işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]