Son Dakika Haberleri: ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat
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ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

35 dakika önce

ABD tarafından, Irak'tan, YPG/PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgeye, 60 civarı tırla yakıt tankeri, iş makinesi, jeneratör ve dört çeker araçlar içeren sevkiyat yapıldı.

ABD'den YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat, System.String[]
ABD tarafından, Irak'tan, YPG/ PKK'nın Suriye'de işgal ettiği bölgeye, 60 civarı tırla yakıt tankeri, iş makinesi, jeneratör ve dört çeker araçlar içeren sevkiyat yapıldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD dün 20.30 sularında Irak-Suriye arasındaki Simelka sınır kapısından yaklaşık 60 tır soktu.
YPG/PKK işgalindeki bölgeye giren tırlar, Harap Işk'taki ABD üssüne geldi.
Tırlarda Hummer marka dört çeker araçlar, yakıt tankerleri, iş makineleri ve jeneratörler olduğu görüldü.
Kaynaklar, son bir ayda Harab Işk'a 450 civarı tırın girdiğini bildirdi.
ABD, 10 Ağustos'ta da Suriye'nin örgüt işgalindeki iç bölgelerine yaklaşık 70 tırla askeri zırh, prefabrik yapı ve iş makineleri taşımıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da yaptığı konuşmada, "(YPG) PYD'ye on binlerce tır dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor." ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan, ABD'nin ayrı gösterme çabalarına karşın YPG ile PKK'nın aynı terör örgütü olduğuna da dikkati çekmişti.
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:32 Kaynak: AA
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