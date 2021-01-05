ABD'den yurda dönen Türk bilim insanı çalışmalarıyla vefa borcunu ödüyor - Son Dakika

ABD'den yurda dönen Türk bilim insanı çalışmalarıyla vefa borcunu ödüyor

05.01.2021 11:41
ABD'den yurda dönen Türk bilim insanı çalışmalarıyla vefa borcunu ödüyor, System.String[]

ABD'deki kariyerini bırakıp Türkiye'ye döndükten sonra sağlık teknolojileri alanındaki çalışmalarına devam eden ve bu süreçte "TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü"ne layık görülen Dr. Arif Engin Çetin, yurt dışındaki Türk bilim insanlarını yurda dönmeye davet etti.

HAYDAR TOPRAKÇI - ABD'deki kariyerini bırakıp Türkiye'ye döndükten sonra sağlık teknolojileri alanındaki çalışmalarına devam eden ve bu süreçte "TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü"ne layık görülen Dr. Arif Engin Çetin, yurt dışındaki Türk bilim insanlarını yurda dönmeye davet etti.

Ankara'da dünyaya gelen Çetin, Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Doktorasını ABD Boston Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Çetin, İsviçre'de ve ABD Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görev aldı.

ABD'de yüksek hassasiyette hastalık tanı platformları ve taşınabilir biyosensörler üzerine çalışmalar geliştiren bir şirkette mühendis olarak çalışan Çetin, 2018'de TÜBİTAK tarafından yürütülen "Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı" kapsamında Türkiye'ye döndü.

Çetin, bilimsel çalışmalarına İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde araştırma grup lideri olarak devam etti.

ABD ve İsviçre'de yaptığı çalışmaları Türk öğrencilere aktaran 37 yaşındaki Çetin'e 2020 yılı ekim ayında sağlık bilimi ve teknolojileri alanında Türkiye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla yaptığı çalışmalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü" verildi.

"Kararımdan vazgeçirmek için günlerce uğraştılar"

Arif Engin Çetin, AA muhabirine, yurt dışında bulunduğu dönemde Türkiye'deki bilimsel çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

ABD'de iyi şartlar sunulmasına karşın hep Türkiye'ye dönmenin hayalini kurduğunu anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye dönme kararı aldığımda ABD'de çalıştığım şirketin yöneticileri beni vazgeçirmek için günlerce uğraştı. 'Eşini getir ona iş bulalım, maaşını yükseltelim, süresiz oturma izni alalım.' dediler ama ben çoktan kararımı vermiştim çünkü yurt dışında kazandığım bilgi ve birikimi Türkiye için kullanmak istiyordum. Bunun için tersine beyin göçü kararı aldım. Bu kararı almamda Cumhurbaşkanımızın milli teknolojilere destek vermesi ve Türkiye'nin son yıllarda askeri ve medikal platformlarda önemli çalışmalara imza atması etkili oldu. Beni yetiştiren ülkeme karşı vefa borcumu ödemek istiyordum. İzmir'de bunu başarmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim."

Çetin, çalışmalarını 3 yıldan bu yana da TÜBİTAK ile Teknoloji ve Sanayi Bakanlığının destekleriyle kurulan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde yürüttüğünü dile getirdi.

Son yıllarda farklı sanayi dallarında yapılan bilimsel çalışmalarla Türkiye'nin büyük potansiyelini gösterdiğini anlatan Çetin, "Öncelikli hedefim bilimsel çalışmaları ürüne dönüştürerek ülkemize katma değer sağlamak. Bu sayede yaptığımız çalışmalarla insan hayatının kalitesini arttırmak. Yurt dışında görev yapan Türk bilim insanlarının, ülkelerine dönerek bilimsel çalışmalarına burada devam etmeleri için onları davet ediyorum. Türkiye'de bilimsel çalışmalara her konuda destek sağlanıyor." diye konuştu.

Yurt dışında başladığı çalışmaları Türkiye'de sürdürdüğü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü aldığını anımsatan Çetin, bu ödülün meslek yaşantısında kendisini daha da hırslandırdığını aktardı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendislik son sınıf öğrencisi Ayça Kulpedin ise Çetin'in yanında bir yıldan bu yana staj yaptığını belirterek, "Onunla tanışmadan önce yaptığı bilimsel çalışmaları incelemiştim. O çok başarılı bir bilim insanı ve çalışmalarını Türkiye'de sürdürme kararı aldı. Bize her konuda destek oluyor ve bizi bilime teşvik ediyor. Onun yolunda ilerliyorum." şeklinde konuştu.

Onur Akdemir ise Çetin'in ödül almasının kendisini çok mutlu ettiğini, ondan çok şeyler öğrendiğini dile getirdi.

ABD'den yurda dönen Türk bilim insanı çalışmalarıyla vefa borcunu ödüyor
ABD'den yurda dönen Türk bilim insanı çalışmalarıyla vefa borcunu ödüyor
ABD'den yurda dönen Türk bilim insanı çalışmalarıyla vefa borcunu ödüyor
ABD'den yurda dönen Türk bilim insanı çalışmalarıyla vefa borcunu ödüyor

Amerika Birleşik Devletleri, Aziz Sancar, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'den yurda dönen Türk bilim insanı çalışmalarıyla vefa borcunu ödüyor - Son Dakika


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