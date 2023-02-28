ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) depremzedeler için hazırlanan ve insani yardım malzemeleri taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Hershel Williams gemisinin bugün Mersin Limanı'na ulaşması bekleniyor.
Büyük bir yıkım ve can kaybına yol açan depremlerin ardından ABD'nin USAID aracılığıyla göndereceği insani yardım malzemesi bugün Türkiye'ye ulaşacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, USAID'in insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Hershel Williams gemisi bugün Mersin Limanı'na yanaşacak. Gemideki yardımların Türk kurumları tarafından teslim alınarak ihtiyaca göre depremzedelere ulaştırılacağı da kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İnsani Yardım Taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne Ait Uss Hershel Wıllıams Gemisi Bugün Mersin Limanı'na Ulaşacak - Son Dakika