Büyük bir yıkım ve can kaybına yol açan depremlerin ardından ABD'nin USAID aracılığıyla göndereceği insani yardım malzemesi bugün Türkiye 'ye ulaşacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, USAID'in insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Hershel Williams gemisi bugün Mersin Limanı'na yanaşacak. Gemideki yardımların Türk kurumları tarafından teslim alınarak ihtiyaca göre depremzedelere ulaştırılacağı da kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İnsani Yardım Taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne Ait Uss Hershel Wıllıams Gemisi Bugün Mersin Limanı'na Ulaşacak - Son Dakika

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