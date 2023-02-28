İnsani Yardım Taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne Ait Uss Hershel Wıllıams Gemisi Bugün Mersin Limanı'na Ulaşacak - Son Dakika
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İnsani Yardım Taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne Ait Uss Hershel Wıllıams Gemisi Bugün Mersin Limanı'na Ulaşacak

28.02.2023 10:22
İnsani Yardım Taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne Ait Uss Hershel Wıllıams Gemisi Bugün Mersin Limanı'na Ulaşacak

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) depremzedeler için hazırlanan ve insani yardım malzemeleri taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Hershel Williams gemisinin bugün Mersin Limanı’na ulaşması bekleniyor.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) depremzedeler için hazırlanan ve insani yardım malzemeleri taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Hershel Williams gemisinin bugün Mersin Limanı'na ulaşması bekleniyor.

Büyük bir yıkım ve can kaybına yol açan depremlerin ardından ABD'nin USAID aracılığıyla göndereceği insani yardım malzemesi bugün Türkiye'ye ulaşacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, USAID'in insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait USS Hershel Williams gemisi bugün Mersin Limanı'na yanaşacak. Gemideki yardımların Türk kurumları tarafından teslim alınarak ihtiyaca göre depremzedelere ulaştırılacağı da kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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Amerika Birleşik Devletleri, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsani Yardım Taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne Ait Uss Hershel Wıllıams Gemisi Bugün Mersin Limanı'na Ulaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnsani Yardım Taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri'ne Ait Uss Hershel Wıllıams Gemisi Bugün Mersin Limanı'na Ulaşacak - Son Dakika
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