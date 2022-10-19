ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Gilday'dan Tayvan açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Gilday'dan Tayvan açıklaması Açıklaması

19.10.2022 20:00
ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Gilday'dan Tayvan açıklaması Açıklaması

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Michael Gilday, Çin'in 2018'den bu yana çok daha "agresifleştiğini" belirterek, Tayvan'ı 2027'de işgal edeceğine yönelik tahminlerini 2022-2023'e çekerek hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Michael Gilday, Çin'in 2018'den bu yana çok daha "agresifleştiğini" belirterek, Tayvan'ı 2027'de işgal edeceğine yönelik tahminlerini 2022-2023'e çekerek hazırlık yapmaları gerektiğini söyledi.

Gilday, Washington merkezli Atlantik Konseyi'nde "Belirsiz Bir Güvenlik Ortamında ABD Donanması" başlıklı panelde konuştu.

ABD donanmasının harbe hazırlığının en büyük önceliği olduğunu anlatan Oramiral Gilday, hazırlıklarının Amerikan ordusunun en büyük rakibi olan Çin'e göre yapılması gerektiğini kaydetti.

Gilday, çoğu kişinin 2022'de Doğu Avrupa'da bir kara savaşının çıkacağını tahmin edemediğini belirterek, ABD ordusunun "bu gece savaşacak şekilde hazır olması gerektiğini" vurguladı.

ABD'li amiral, "2018'den bu yana Çin ile ilgili konuştuklarımıza baktığımızda, 2018 Ulusal Savunma Stratejimizde büyük güç rekabetinden bahsediyorduk ve odak buydu. Şimdi ise daha da agresifleşmiş Çin ve Rusya'ya karşı bu gece savaşacak şekilde hazırlık yapmaya bakıyoruz. Muharip komutanlar farklı zaman çerçeveleri çiziyor ama bu her an, her zaman olabilir." dedi.

ABD ordusunun, "Çin'in 2027'de Tavyan'ı işgal edeceğine" ilişkin tahminini de değerlendiren Gilday, bu konuda sadece Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in söylediklerine değil Çin'in davranışlarına da bakmak gerektiğini dile getirdi.

Gilday "Son 20 yılda gördüğümüz kadarıyla 'Yapacağız' dedikleri her şeyi yaptılar. Dolayısıyla 2027 tahmini, bana göre, 2022 veya 2023 zaman penceresi olması gerekir. Çok da panik yaratmak istemem ama bu ihtimali de göz ardı edemeyiz. Bu olmayacakmış gibi davranamayız." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Stanford Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Çin'in Tayvan'ı işgal etme planını daha erken bir takvime aldığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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