ABD Deniz Piyadeleri, 7 bin 629 tankçıyı erken terhis ediyor - Son Dakika

ABD Deniz Piyadeleri, 7 bin 629 tankçıyı erken terhis ediyor

07.12.2020 22:47
ABD Deniz Piyadeleri, 7 bin 629 tankçıyı erken terhis ediyor, System.String[]

ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı, Çin'e karşı ordudaki güç yapılanmasında değişiklikler kapsamında, bünyesindeki 7 bin 629 tankçı askerin sözleşmelerini bir yıl önce sonlandırmasına izin verdi.

ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı, Çin'e karşı ordudaki güç yapılanmasında değişiklikler kapsamında, bünyesindeki 7 bin 629 tankçı askerin sözleşmelerini bir yıl önce sonlandırmasına izin verdi.

Amerikan Marine Corps Times gazetesine açıklama yapan Deniz Piyadeleri Sözcüsü Albay Christopher Escamilla, "2021 mali yılı Erken Terhis Programları, Deniz Piyadeleri Güç Yapılanması ile uyumlu hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

Albay Escamilla, tankçı personelin özellikle de Pasifik bölgesinde Donanma operasyonlarında rol alabilecek şekilde eğitilmesi konusunda Deniz Piyadelerinin mekanize birliklerinin yapılandırıldığını vurguladı.

Sözcü, "Donanma savaş gücünü modernize etmek ve Ulusal Savunma Stratejisinin yönlendirmesine tam uyum sağlarken personelde belirli yerlerdeki asker sayısını azaltacağız ve onları spesifik kabiliyet ve birliklere kaydıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Escamilla, açıklamasında, 1812 Zırhlı Deniz Piyadesi, 1869 Kıdemli Erbaş, 2 bin 146 Tank Bakım Teknisyeni ve 1802 tankçı subayın sözleşmelerinde belirlenen süreden bir yıl önce ayrılmasına izin verildiği bilgisini paylaştı.

ABD, Ulusal Savunma Stratejisi kapsamında "büyük güç rekabetini" öncelikli tehdit olarak belirlemiş ve ona göre orduyu başta Çin olmak üzere ABD'nin rakipleri ile mücadele edecek şekilde tekrardan yapılandırmaya başlamıştı.

Son dönemlerde aynı amaçla Afrika'daki üst düzey askeri personelin sayısını azaltan Amerikan ordusu, Afrika ve Avrupa'daki kara gücünü tek komutanlık altında birleştirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı ayrıca, terörle mücadele kapsamında kullanılan Asimetrik Savaş Gücü ve İvedi Donatım Gücünü lağvettiğini açıklamış ve ABD ordusunun Çin ve Rusya başta olmak üzere rakipleri ile mücadelesinde kullanmak üzere Gayri Nizami Harp Stratejisini yayımlamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Savaş, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Deniz Piyadeleri, 7 bin 629 tankçıyı erken terhis ediyor - Son Dakika


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