ABD Deniz Piyadeleri avukatı, Afgan bebeği kaçırmakla suçlanıyor

NEW ABD'nin geçen yıl Afganistan'dan çekilme kararı sonrası ABD'ye gelen Afgan çift, koruma altına aldıkları bebeğin, Amerikan Deniz Piyadeleri avukatı Joshua Mast tarafından kaçırıldığını iddia etti.

ABD'nin üç yıl önce Afganistan'da gerçekleştirdiği operasyonda annesi, babası ve 5 kardeşini kaybettiği aktarılan yaralı Afgan bebeği korumasına alan kuzeni ve eşi, ABD'ye tedavi için geldikten sonra avukat Mast'ın bebeği evlatlık edinerek sahiplendiğini fark ettiklerini belirtti.

Afgan çift, ABD'ye ulaştıklarında bebeğin adına bir pasaport düzenlendiğini ve soyadının Mast olduğunu görünce çok şaşırdıklarını, 5 gün sonra Mast'ın gözaltı evraklarıyla gelip bebeği götürdüğünü, engel olmaya çalışınca zor kullanarak kendilerini "ittiğini" söyledi.

Bebek ellerinden alınan çift, Joshua Mast ve karısı Stephanie Must'a açtığı dört ayrı davada, Mast'ın "ABD Deniz Kuvvetleri'ndeki statüsünü kullanarak" ABD mahkemelerine başvurduğu ve bebeği evlat edinmek için gerekli belgeleri elde ettiğini öne sürdü. 3,5 yaşındaki Afgan kız, Amerikalı ailenin yanında yaşamaya devam ederken Mast ailesi, onun yasal ebeveyni olduğunu iddia ediyor ve federal mahkemedeki davanın düşmesini istiyor.

Başka bir ülke vatandaşını vasilerinden kaçırmak askeri ve diplomatik ilişkilere zarar verebileceği için konu, ABD Savunma, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının da gündeminde.