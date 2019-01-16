Son Dakika Haberleri: ABD Destekli 7 Ülkeli Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun Kuruluşu İlan Edildi

ABD Destekli 7 Ülkeli Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun Kuruluşu İlan Edildi

42 dakika önce

Mısır’da iki günlük toplantı sonunda ABD destekli Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun kuruluşu ilan edildi. Merkezi Kahire’de olacak yapı, Doğu Akdeniz’de korsan faaliyetler yürüterek 3 trilyon dolarlık enerji rezervine el koyma peşinde. Doğu Akdeniz’de bulunan enerji kaynaklarını gasp etmeye yönelik ABD destekli korsan yapının kuruluşu Mısır’da ilan edildi. Doğu Akdeniz bölgesinde gaz üretimi, tüketimi ve geçiş […]The post ABD destekli 7 ülkeli Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun kuruluşu ilan edildi appeared first on Enerji Enstitüsü.

ABD Destekli 7 Ülkeli Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun Kuruluşu İlan Edildi, System.String[]
Mısır'da iki günlük toplantı sonunda ABD destekli Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kuruluşu ilan edildi. Merkezi Kahire'de olacak yapı, Doğu Akdeniz'de korsan faaliyetler yürüterek 3 trilyon dolarlık enerji rezervine el koyma peşinde.

Doğu Akdeniz'de bulunan enerji kaynaklarını gasp etmeye yönelik ABD destekli korsan yapının kuruluşu Mısır'da ilan edildi. Doğu Akdeniz bölgesinde gaz üretimi, tüketimi ve geçiş ülkelerini bir araya getirdiği iddia edilen Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF), 7 ülkenin katılımıyla Kahire'de kuruldu. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına her fırsatta saldıran İsrail, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerin DAGF'deki varlığı gözden kaçmadı. Kurulan korsan yapı Doğu Akdeniz'de değeri 3 trilyon doları bulan enerji kaynağını uluslararası piyasa kendi üzerlerinden sürmek ve geliri paylaşmak amacında.

Mısır Petrol ve Madencilik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz'de 7 ülke Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması için anlaşmaya vardı.

Açıklamada, İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Ürdün, Filistin Yönetimi ve ev sahibi Mısır'ın enerji bakanları forumun kurulması için Kahire'de bir araya geldi. Görüşmeler sonunda forumun kurulduğu ilan edildi.

Pazartesi yapılan kuruluş açıklamasında, Forum'un çıkar ve hedefleriyle anlaşan Doğu Akdeniz'deki üretici, tüketici ya da geçiş ülkelerinden herhangi birinin daha sonra da üye olabileceğine ilişkin skandal bir şart da getirildi. Korsan forumda ana oyuncular İsrail, Mısır ve Yunanistan. Dolayısıyla, üç ülkenin çıkarlarıyla uyuşmazlık oluşturan ülkelerin üyeliğinin önü dolaylı yoldan kapatılıyor.

Açıklamada, forumun ana hedeflerinin, arz ve talebi sağlayarak üyelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olduğu kaydedildi. Merkezinin Kahire'de olması kararlaştırılan DAGF'nin yapısına ilişkin konuları görüşmek üzere üye ülkelerin enerji bakanlarının nisanda yeniden biraraya geleceği belirtildi.

ABD ve İsrail destekli korsan forum, Doğu Akdeniz'deki üç önemli oyuncu Türkiye, Lübnan ve Libya'yı, hukuka aykırı şekilde dışladı. Buna karşın Akdeniz'in batı yakasında bulunan İtalya korsan foruma üye kabul edildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:05 

Amerika Birleşik Devletleri, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Sektörel
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