Son Dakika Haberleri: ABD Destroyerleri Tayvan Boğazı'ndan Geçti

ABD Destroyerleri Tayvan Boğazı'ndan Geçti

2 saat önce

ABD donanmasına bağlı savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti.

ABD Destroyerleri Tayvan Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
ABD donanmasına bağlı savaş gemileri Tayvan Boğazı'ndan geçti.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, ABD donanmasına bağlı savaş gemileri USS McCampbell ve UNSS S.Diehl, Tayvan Boğazı'nda "uluslararası hukuka uygun şekilde" rutin seyrini yaptı.

Tayvan savunma makamları, gemilerin seyrinin gece boyunca devam ettiğini belirterek, Çin Halk Kurtuluş Ordusundan H6 jet bombardıman uçağı ve erken uyarı uçaklarının Tayvan'ın güneyinden Filipinler'e doğru Bashi Kanalı üzerinde uçuş yaptığını kaydetti.

Çin, ABD gemilerinden endişeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, konuyu yakından takip ettiklerini dile getirerek, ABD tarafına bu konudaki endişelerini aktardıklarını söyledi.

Hua, "Tayvan, ABD-Çin ilişkilerindeki en önemli ve en hassas konudur." dedi.

ABD tarafını "Tek Çin" politikasına bağlı kalmaya davet eden Hua, ABD'yi, ikili ilişkiler ve Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarına zarar vermekten kaçınmak için Tayvan meselesini dikkatli ve uygun şekilde ele almaya çağırdı.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:56 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Güncel
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