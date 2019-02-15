ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 24 Saat İçerisinde Suriye ile İlgili Bir Açıklama Yapacağını...
1 saat önce
IHAAW185257-SIY/15-02-2019- ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 24 saat içerisinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu.
IHAAW185257-SIY/15-02-2019
- ABD Devlet Başkanı Donald Trump, 24 saat içerisinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu. 15.02.2019 18: 52: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:58 Kaynak: İHA
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