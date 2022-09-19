Biden'a göre, Trump'ın evinde gizli belgeler bulundurması "tamamen sorumsuzluk"

ABD Devlet Başkanı Joe Biden, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski Başkan Donald Trump'ın evine yaptığı baskında bulunan gizli belgeleri evinde tutmasının "tamamen sorumsuzluk" olduğunu bildirdi.

Amerikan CBS televizyon kanalının "60 Minutes" adlı haber programına değerlendirmelerde bulunan Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada bulunan gizli belgelere değindi.

Biden, baskında gizli belgelerin bulunduğunu duyduğunda "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir ki?" diye merak ettiğini söyledi.

Belgelerde, kaynaklar ve yöntemlerden taviz verebilecek hangi bilgiler olduğunu da düşündüğünü belirten Biden, baskın hakkında önceden bilgilendirilmediğine dikkati çekti.

Biden, Trump'ın gizli belgeleri malikanesinde tutmasının "tamamen sorumsuzluk" olduğunu vurguladı.

Başkan Biden, Adalet Bakanlığının Trump ile ilgili kararına dahil olmamak için belgelerin içeriğiyle bilgi almak istemediğini ifade etti.

Trump'ın malikanesine yapılan baskın

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı FBI ajanlarınca düzenlenen baskınla aranmıştı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, baskın hakkında 11 Ağustos'ta yaptığı ilk açıklamasında, Trump'ın malikanesinde yapılan aramayı kendisinin onayladığını söylemiş, kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida Bölge Mahkemesine başvurduklarını duyurmuştu.

Trump'ın da arama emrinin kamuoyu ile paylaşılmasına karşı olmadığını belirtmesi üzerine federal yargıç, 12 Ağustos'ta arama emrini ve el konulan malzemeler listesi tutanağını kamuya açıklamıştı.

"Arama emri"nin detaylarında FBI ajanlarının, Casusluk Yasası kapsamında üç farklı federal yasanın olası ihlallerini araştırdıklarına yer verilmiş, baskında "çok gizli" (Top Secret) damgalı 11 set belge alındığı da tutanaklara geçirilmişti.