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ABD devriye uçağına Çin'den lazer silahı ateşlendi iddiasına Pekin'den yanıt
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Çin'den devriye uçağına lazer ateşlendiği iddiasına yanıt geldi. Pekin, ABD ordusunun iddiasının gerçeklerle uyuşmadığını savundu.
Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Çin'den devriye uçağına lazer ateşlendiği iddiasına Pekin'den yanıt geldi. Pekin, ABD ordusunun iddiasının gerçeklerle uyuşmadığını savundu.
ABD Pasifik Filosu, Guam'ın batısındaki uluslararası sularda devriye görevi yapan bir savaş uçağına Çin savaş gemisinden lazer ateşi açıldığı duyuruldu. Açıklamada olayın şubat ayının sonlarında yaşandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:44
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