ABD devriye uçağına Çin'den lazer silahı ateşlendi iddiasına Pekin'den yanıt - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD devriye uçağına Çin'den lazer silahı ateşlendi iddiasına Pekin'den yanıt - Son Dakika Dünya

ABD devriye uçağına Çin'den lazer silahı ateşlendi iddiasına Pekin'den yanıt

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Çin'den devriye uçağına lazer ateşlendiği iddiasına yanıt geldi. Pekin, ABD ordusunun iddiasının gerçeklerle uyuşmadığını savundu.

ABD devriye uçağına Çin'den lazer silahı ateşlendi iddiasına Pekin'den yanıt, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun Çin'den devriye uçağına lazer ateşlendiği iddiasına Pekin'den yanıt geldi. Pekin, ABD ordusunun iddiasının gerçeklerle uyuşmadığını savundu.


ABD Pasifik Filosu, Guam'ın batısındaki uluslararası sularda devriye görevi yapan bir savaş uçağına Çin savaş gemisinden lazer ateşi açıldığı duyuruldu. Açıklamada olayın şubat ayının sonlarında yaşandığı belirtildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:44 
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