ABD dini özgürlükler komisyonundan, Müslümanlara şiddet nedeniyle Hindistan'a yaptırım çağrısı - Son Dakika
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ABD dini özgürlükler komisyonundan, Müslümanlara şiddet nedeniyle Hindistan'a yaptırım çağrısı

26.04.2022 22:08
ABD dini özgürlükler komisyonundan, Müslümanlara şiddet nedeniyle Hindistan'a yaptırım çağrısı

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu, Hindistan'a Müslüman ve Hristiyan azınlıklara yönelik şiddet nedeniyle yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu, Hindistan'a Müslüman ve Hristiyan azınlıklara yönelik şiddet nedeniyle yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Komisyon, Dışişleri Bakanlığına gönderdiği raporda, Hindistan'ın üçüncü kez "önemli endişe kaynağı ülkeler" listesine konulmasını talep etti.

Raporda, Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'nin "Hindu devlet" fikrini ortaya atmasının ardından ülkedeki Müslüman ve Hristiyan azınlıklara yönelik şiddetin arttığına dikkat çekildi.

Müslüman ve Hristiyan azınlıklara yönelik şiddet nedeniyle Hindistan'a yaptırım uygulanması talep edilen raporda, Hindistan, "sistematik, sürekli ve korkunç dini özgürlükler ihlallerini uygulamak ve tolere etmekle" itham edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD dini özgürlükler komisyonundan, Müslümanlara şiddet nedeniyle Hindistan'a yaptırım çağrısı - Son Dakika


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