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ABD "Diplomatımız değil" demişti! Suriyeliye pasaportunu satan kişi diplomatik pasaportlu çıktı - Son Dakika

ABD "Diplomatımız değil" demişti! Suriyeliye pasaportunu satan kişi diplomatik pasaportlu çıktı

23.12.2021 14:11

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de bir Suriyeliye pasaportunu sattığı için gözaltına alınan ABD vatandaşının diplomatları olmadığını açıklamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise şüphelinin ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda görevli olduğunu belirtmişti. Öte yandan ABD'li D.J.K.'nin diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu bir kişiye 10 bin dolar karşılılığında sahte pasaport çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan ABD vatandaşının 'diplomat' olduğunu açıklamıştı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Beyrut konsolosluğunda görevli olduğu açıklanan ve tutuklanan ABD vatandaşı ile ilgili bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

DİPLOMAT OLMADIĞINI BELİRTTİLER

Yapılan açıklamada, Türk makamları tarafından tutuklanan 'D.J.K'nin 'diplomat olmadığı' belirtildi. Açıklamada, " Türkiye'de bir ABD vatandaşının gözaltını alındığını biliyoruz. Bu kişi bir ABD diplomatı değil. Gerekli konsolosluk hizmetini veriyoruz" ifadeleri kullanıldı.

GÖZALTINA ALINAN İSMİN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Suriyeli bir yolcuya hususi pasaportunu 10 bin dolara satarken yakalanan ve ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda görevli olduğu belirtilen ABD'li D.J.K.'nin diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı.

ABD'nin Beyrut Konsolosluğunda görevli D.J.K., İstanbul Havalimanı'nda hususi pasaportunu Suriyeli bir yolcuya satarken yakalandı. D.J.K.'nin Suriyeli yolcuya sattığı hususi ve kendisine ait diplomatik pasaportunun fotoğrafı ortaya çıktı. 23 Eylül 1988 yılında Suriye doğumlu diplomatın pasaportu, 18 Mayıs 2021 tarihinde aldığı ve 17 Mayıs 2026 yılına kadar geçerlilik süresinin olduğu görülüyor.

ABD Diplomatımız değil demişti! Suriyeliye pasaportunu satan kişi diplomatik pasaportlu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tam Gemi Şok Denemeleri, Diplomat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD 'Diplomatımız değil' demişti! Suriyeliye pasaportunu satan kişi diplomatik pasaportlu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD "Diplomatımız değil" demişti! Suriyeliye pasaportunu satan kişi diplomatik pasaportlu çıktı - Son Dakika
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