ABD Dışilişkiler Komitesinden Trump'a 'Türkiye'ye yaptırım uygula' çağrısı
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komisyonu, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye'ye sevkıyatının başlaması sonrası ABD Başkanı Donald Trump'a yaptırım çağrısı yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komisyonu, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin ikinci batarya malzemelerinin Türkiye
'ye sevkıyatının başlaması sonrası ABD Başkanı Donald Trump
'a yaptırım çağrısı yaptı.
Dışilişkiler Komisyonu, salı günü sosyal medya paylaşımında "Başkan Trump, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle ABD yasalarının gerektirdiği gibi yaptırım uygulamalısın. Türkiye çıkarlarına en iyi şekilde ABD ortaklığı ile hizmet edebilir, Kremlin ile değil." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:45
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