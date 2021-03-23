ABD Dışişleri Bakan Blinken: Türkiye güçlü ve değerli bir müttefik, NATO'da kalması herkesin çıkarına - Son Dakika
BBC

ABD Dışişleri Bakan Blinken: Türkiye güçlü ve değerli bir müttefik, NATO'da kalması herkesin çıkarına

23.03.2021 15:37
ABD Dışişleri Bakan Blinken: Türkiye güçlü ve değerli bir müttefik, NATO'da kalması herkesin çıkarına, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Brüksel'de NATO Genel Sekrereri Jens Stoltenberg'le ortak basın topalntısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin güçü ve değerli bir müttefik olduğunı söyledi. Blinken, Türkiye'nin NATO üyeliğinin sürmesinin ittifakın ve Ankara'nın çıkarına olduğunu vurguladı.

Anthony Blinken, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'yle aramızda görüş ayrılıkları olduğu sır değil" dedi.

Bu noktada Doğu Akdeniz'deki gerginliklere ve Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına dikkat çeken Blinken, yine de Türkiye'nin çok uzun süredir değerli bir müttefik olduğunu belirtti.

Blinken, "Türkiye'yi NATO'da tutmamızın bizim de fazlasıyla çıkarımıza olduğuna inanıyorum" diye konuştu.





Amerikalı bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO, özellikle Doğu Akdeniz'deki bazı anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesinde ne kadar etkili olduğunu gösterdi...NATO'nun, müttefiklerin birlikte bir masada sorunlarını tartıştıkları, onlara çözüm yolu bulmaya çalıştıkları bir platform olması gerektiğine inanıyorum. Bizim yapmaya çalıştğımız şey de bu".





NATO Dışişleri Bakanları toplantısına Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

Çavuşoğlu ve Blinken'in ilk ikili görüşmelerini Brüksel'de yapmaları bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakan Blinken: Türkiye güçlü ve değerli bir müttefik, NATO'da kalması herkesin çıkarına
ABD Dışişleri Bakan Blinken: Türkiye güçlü ve değerli bir müttefik, NATO'da kalması herkesin çıkarına
ABD Dışişleri Bakan Blinken: Türkiye güçlü ve değerli bir müttefik, NATO'da kalması herkesin çıkarına

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Dışişleri Bakan Blinken: Türkiye güçlü ve değerli bir müttefik, NATO'da kalması herkesin çıkarına - Son Dakika Dünya

BBC

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