ABD Dışişleri Bakan Pompeo: "Türkiye'ye yardım seçeneklerini masaya yatırdık" - Son Dakika
Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakan Pompeo: 'Türkiye'ye yardım seçeneklerini masaya yatırdık' - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakan Pompeo: "Türkiye'ye yardım seçeneklerini masaya yatırdık"

6 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib saldırısı ile ilgili olarak ABD ile Türkiye'nin görüşmelerine devam ettiğini, Türkiye'ye yardım seçeneklerinin masaya yatırıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakan Pompeo:

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib saldırısı ile ilgili olarak ABD ile Türkiye'nin görüşmelerine devam ettiğini, Türkiye'ye yardım seçeneklerinin masaya yatırıldığını açıkladı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib saldırısı sonrası ABD'nin Türkiye'yle temas halinde olduğunu ve Türkiye'ye yardım seçeneklerinin masaya yatırıldığını belirterek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Türk hükümetine taziyelerimizi sunduk. Saldırıyı kınıyoruz. Suriye'nin yanı sıra İran ile Hizbullah, İdlib'e saldırılarını sonlandırmalı. ABD ile Türkiye'yle temas halindeyiz. Türkiye'ye ne gibi bir yardımda bulunabiliriz onun üzerinde çalışıyoruz" dedi.


Suriye, Rusya, İran ve Hizbullah'ın ülkenin kuzeyinde ateşkesi doğrudan engellediğini belirten Pompeo, "Saldırılara son verilmeli. İnsani yardımlara erişime imkan sağlanmalı. BMGK'nin 2254 sayılı kararına göre bir siyasi çözüm bulunmalı" ifadelerini kullandı.


Destek mesajları devam ediyor


İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda 34 Türk askerinin şehit olmasıyla ilgili İspanyol hükümetinin taziyelerini sundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İspanya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söylediği belirtildi. Estonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sven Jurgenson da "İdlib'de görev yapan Türk askerine yönelik saldırıları kınıyoruz. Türkiye'ye desteğimizi tekrarlıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alişan, sınıra giden göçmenlere müdahale eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi
Erdoğan'dan "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere yanıt: Terör örgütlerine teslim mi olalım? Esad Rejimini korku sardı! Avrupa ülkelerine "Türkiye'yi durdurun" çağrısı ABD ile Taliban, Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşmayı imzaladı

Son Dakika Haberleri
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini
16:33 Harvard'da Anadolu ezgileri
16:00 Derya Uluğ ve Asil Gök şehitlerimiz için şarkı yazdı
15:42 Hercai'nin son bölümünde neler yaşandı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 17:11:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Dışişleri Bakan Pompeo: "Türkiye'ye yardım seçeneklerini masaya yatırdık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]