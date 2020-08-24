ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, Belaruslu muhalif Tikhanovskaya ile bir araya geldi - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, Belaruslu muhalif Tikhanovskaya ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Litvanya'da bulunan eski Belarus Cumhurbaşkanı Adayı Svetlana Tikhanovskaya ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, Belaruslu muhalif Tikhanovskaya ile bir araya geldi, System.String[]

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, Litvanya'da bulunan eski Belarus Cumhurbaşkanı Adayı Svetlana Tikhanovskaya ile görüştü.

İnterfax haber ajansına göre, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan görüşmeden sonra Biegun, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Belarus'taki siyasi sürece karışmayacağını belirten Biegun, "ABD, Belarus'ta seçimlerden sonra gördüğümüz insan hakları ihlallerini ve kaba kuvveti kınıyor. Belarus yönetimine siyasi tutukluları serbest bırakması için çağrı yapıyoruz." dedi.

Belarus'taki olayların seyrini ABD'nin belirleyemeyeceğini ifade eden Biegun, kendi ülkelerindeki durumu belirlemenin Belarusluların hakkı olduğunu kaydetti.

Biegun, Tikhanovskaya ile Belarus halkının ne düşündüğünü dinlemek için görüştüğünü dile getirdi.

Muhalif Tikhanovskaya'nın ofisinden de Biegun görüşmesi ile ilgili yapılan açıklamada, Tikhanovskaya, "Barışçıl bir çözüm için çabalıyoruz. Diyaloğu kolaylaştırmak için uluslararası kuruluşların arabuluculuğuna açığız." ifadesini kullandı.

Tikhanovskaya, Belarus'ta protestolara sert karşılık verenlerin tarafsız bir şekilde soruşturulmasını da isteyerek, tüm ülkeleri, Belarus'un egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırdı.

Belarus Dışişleri Bakanı Makey, ABD'yi seçimlerle ilgili bilgilendirdi

Öte yandan Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey ile ABD Dışişleri Müsteşarı David Hale, telefonda görüştü. Görüşmede, Makey'in Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin bütün detayları hakkında ABD tarafını bilgilendirdiği ifade edildi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,1 oyla kazanmış, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya ise oyların yüzde 10,12'de kalmıştı.

Seçimlerden sonra ülkede sonuçlara itiraz eden protestocular sokaklara çıkarak gösteriler düzenlemişti. Tikhanovskaya, Belarus'tan ayrılarak Litvanya'ya geçmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Litvanya, Belarus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 18:13

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, Belaruslu muhalif Tikhanovskaya ile bir araya geldi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu Uzmanları ikiye bölen tartışma: Korona vakaları artarken, virüsün ölümcüllüğü azalıyor mu? Giresun'daki sel felaketiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı Adana Kozan'daki yangın tam 36 saattir söndürülemiyor! Tahribat çok büyük Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Asistanı iddialara açıklık getirdi Fox TV'de Fatih Portakal'ın yerine Selçuk Tepeli getirildi PAOK'tan Beşiktaş'a maç öncesi sıcak karşılama: Kardeşlerimsiniz Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı Galatasaray'ın görüştüğü Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri dönmek istiyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'ın skandal sözlerine sert tepki: Darbe ile yapamadıklarını muhalefet ile yapmayı düşünüyorlar Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı         
16:46
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz         
16:34
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada         
16:13
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü         
16:08
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı         
16:00
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor Fatih Portakal, İmamoğlu'nun kuracağı kanala mı geçiyor? Veda mesajındaki detay iddiaları güçlendiriyor         
15:39
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire         
15:34
Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti         
15:26
Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu Fatih Portakal'ın istifasından sonra yerine kim geçecek? FOX, Selçuk Tepeli ile masaya oturdu         
15:04
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü         
14:12
Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı Kargo şirketi, Rana Batı'yı adres bilgisini paylaşmakla tehdit eden çalışanını işten attı         
13:56
Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek Karadeniz'deki tarihi keşif, doğal gaz faturalarında çifte indirim getirecek         
13:47
Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada Kızıyla boşanma aşamasında olan damadını sokak ortasında vurdu! O anlar kamerada         
13:31
Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü Kuyruklu yumurta görenleri hayrete düşürdü         
12:19
Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı Kalp krizi ölümünün altından uyuşturucu çıktı         
11:38
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit         
11:30
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı         
11:29
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada         
11:26
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim         
11:20
Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor Köylüler, betonla kapatılan petrol kuyusunun yeniden açılmasını istiyor         
10:52
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim 48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim         
10:19
Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor Sivas'ta doğada kendiliğinden yetişen tonlarca fındık dalında çürüyor         
10:16
Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada Fatih'de kafe önünden geçerken çanta çalan şüpheli kamerada         
10:15
Dehşet saçan korona hastası, Dehşet saçan korona hastası, "Yeterince ilgilenmedin" diyerek doktoru darp etti         
10:12
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı         
09:55
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum         
09:45
Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum         
09:18
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor         
09:15
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi         
09:15
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi         
09:14
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2020 00:24:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, Belaruslu muhalif Tikhanovskaya ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei