ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun Japonya yolcusu
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'ın Kuzey Kore meselesi ve Çin'in Hong Kong kararı ile ilgili üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere bu hafta Japonya'yı ziyaret edeceği açıklandı.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'ın Kuzey Kore meselesi ve Çin'in Hong Kong kararı ile ilgili üst düzey hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere bu hafta Japonya'yı ziyaret edeceği açıklandı.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun'ın diplomatik temaslarda bulunmak üzere Japonya'ya gideceği bildirildi. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öncesinde Güney Kore'yi ziyaret edeceği kaydedilen Biegun'ın Perşembe itibariyle ise Japonya'da temaslarda bulunacağı ifade edildi. Japonya'da 2 gün kalması beklenen Biegun'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Akiba ile bir araya gelerek Kuzey Kore meselesi ve Çin'in Hong Kong'daki güvenlik politikası kararı konularında görüş alışverişinde bulunacağı açıklandı.
İstisnai Covid-19 izni
ABD ve Güney Kore dahil olmak üzere yabancı ülkelerden gelenlere Covid-19 salgını nedeniyle ülkeye giriş yasağı uygulayan Japonya, hassas diplomatik konuların görüşülecek olması nedeniyle Biegun'a istisnai izin prosedürlerini uygulayacak. Japonya'ya varışlarında kendilerine PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) testi yapılacak olan Biegun ve beraberindeki heyetten toplu taşıma araçlarını kullanmaktan kaçınmaları istenecek. - TOKYO
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 08:53 Kaynak: İHA
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