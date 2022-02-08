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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yemen krizini görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yemen krizini görüştü

08.02.2022 14:35
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yemen krizini görüştü

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yael Limbert, Yemen krizine siyasi çözüm bulmanın yollarını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr ile ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yael Limbert, Yemen krizine siyasi çözüm bulmanın yollarını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Limbert ile Cubeyr, Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Yemen krizine siyasi çözüm bulma yollarının yanı sıra Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz dahil bölgesel sorunlar masaya yatırıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, Limbert'in bölgesel güvenlik ve ikili meseleleri görüşmek üzere 3-11 Şubat ??arasında Ürdün, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'i ziyaret edeceği belirtilmişti.

Yemen'deki kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Lübnan-Körfez krizi

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Açıklamaları ile diplomatik krize yol açan Kardahi, 3 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yemen krizini görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yemen krizini görüştü - Son Dakika
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