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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Lu: "Batı'nın görevi Kazakistan'a ders vermek değil" - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Lu: "Batı'nın görevi Kazakistan'a ders vermek değil"

02.02.2022 14:42
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Lu: "Batı'nın görevi Kazakistan'a ders vermek değil"

ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu, Kazakistan'da ocak ayındaki olaylardan sonra ortaya çıkan insan hakları konusunu ülkenin kendisinin çözmesi gerektiğini belirterek, Batı'nın görevinin ders vermek değil Kazakistan'ı desteklemek olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Güney ve Orta Asya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Donald Lu, Kazakistan'da ocak ayındaki olaylardan sonra ortaya çıkan insan hakları konusunu ülkenin kendisinin çözmesi gerektiğini belirterek, Batı'nın görevinin ders vermek değil Kazakistan'ı desteklemek olduğunu belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Yercan Kazıhan, video konferans yöntemiyle düzenlenen "ABD ile Hazar bölgesi ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümü" konulu seminere katıldı.

Seminerde Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın yüksek düzeyli temsilcilerinin yanı sıra ABD Dışişleri Bakan Yardımcıları Donald Lu ile Karen Donfried birer konuşma yaptı.

Lu, burada yaptığı konuşmada, Kazakistan'da meydana gelen son olaylara değinerek, "Batı'nın görevi ders vermek değil, Kazakistan'ı desteklemek. Ocak ayında ortaya çıkan insan haklarına ilişkin konuları kendisinin çözmesine ve gelecekte bu gibi olayların yaşanmaması için sosyal, siyasi ve ekonomik reformlarını faaliyete geçirmesine izin vermek." ifadelerini kullandı.

Kazıhan da Kazakistan'daki son olayların ardından ülkesinin siyasi, ekonomik ve kurumsal modernleşmesi alanındaki kararlılığını vurgulayarak, Hazar bölgesindeki ülkeler olarak ABD ile başta terörle mücadele olmak üzere ulaşım, iklim değişikliği, kadınların ekonomik hakları gibi bir dizi kilit konuda pratik katılım için iyi fırsatlar gördüklerini kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Lu: 'Batı'nın görevi Kazakistan'a ders vermek değil' - Son Dakika


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