ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Phee, Sudan'daki askeri liderlerle görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Phee, Sudan'daki askeri liderlerle görüştü

07.06.2022 22:03
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Phee, Sudan'daki askeri liderlerle görüştü

ABD'nin Afrika işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu başkanlığındaki üçlü askeri komite ile görüştü.

ABD'nin Afrika işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu başkanlığındaki üçlü askeri komite ile görüştü.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Dagalu, konsey üyesi Orgeneral Şemseddin Kebbaşi ve Koramiral İbrahim Cabir İbrahim'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçisi Ali Bin Hasan Bin Cafer katıldı.

Görüşmede, Sudan'daki Birleşmiş Milletler (BM) Geçiş Entegre Misyonu (UNITAMS), Afrika Birliği (AfB) ve Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinden (IGAD) oluşan üçlü mekanizmanın yarın başlatmayı planladığı doğrudan diyalog sürecinin hazırlıkları ele alındı.

Sudanlı taraflar arasında diyalog için üçlü mekanizmanın çabalarına tam desteğini vurgulayan askeri komite, geçiş döneminin başarıya ulaşması ve sivil bir hükümetin kurulmasına vesile olacak bir uzlaşmaya varılması için çalıştıklarını kaydetti.

Sudan'daki siyasi krizin çözümü için uluslararası ve bölgesel çabalar birleştirildi

UNITAMS, mevcut krizden çıkış yollarını görüşmek üzere Sudanlı taraflarla 8 Ocak ve 10 Şubat'ta ön istişarelerde bulunmuştu.

UNITAMS, 7 Mart'ta uluslararası çabaları birleştirmek ve birlikte çalışmak için Afrika Birliği ile ortak bir koordinasyon mekanizmasının kurulduğunu açıklamıştı.

Söz konusu üçlü mekanizma, 12 Nisan'da Sudan'daki siyasi krizin çözümü için anayasal düzenlemeler, başbakan ve bakanların seçilmesine ilişkin kriterlerin tanımlanması, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yönelik bir çalışma programı oluşturulması ve adil seçimler düzenlemek için kesin ve zamanında bir plan oluşturulmasını içeren 4 eksenli girişim sunmuştu.

13 Mayıs'ta üçlü mekanizmanın kolaylaştırdığı dolaylı görüşmelere başlanmıştı. Doğrudan görüşmelerin ise yarın başlanacağı açıklanmıştı.

Ordunun 25 Ekim 2021'de yönetime el koyması, hükümeti feshetmesi ve olağanüstü hal ilanı sonrasında geçiş dönemi başbakanı Abdullah Hamduk da istifa etmişti.

YORUMLAR
500
Körfez ülkeleri ile ABD, yeni kişi ve grupları terör listesine aldı Körfez ülkeleri ile ABD, yeni kişi ve grupları terör listesine aldı Suudi Arabistanlı yetkiliye göre Biden ziyaretinin ertelenme sebebi 'Riyad'ın talepleri' Suudi Arabistanlı yetkiliye göre Biden ziyaretinin ertelenme sebebi 'Riyad'ın talepleri'
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suudi Arabistan, Afrika, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Phee, Sudan'daki askeri liderlerle görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:03 Dolandırıldığını iddia eden adam çatıya çıkarak intihar etmek istedi! Çevredeki vatandaşlar ise canlı yayın açmak için yarıştı
21:59 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti
21:58 Polisten kaçmak isteyen şüpheli, pencereden beton zemine çakıldı
21:47 Burak Yılmaz Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı canlı yayında koydu
21:23 Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Elmas Ödülleri görkemli törenle sahiplerini buldu
21:01 Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye hakkında hazırlanan rapora tepki: Ön yargılı ve gerçek dışı ifadeleri kınıyoruz
20:55 Litvanya-Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu
20:54 Dünya gıda kriziyle karşı karşıya! Almanya'daki marketler makarna ve un satışına sınırlama getirdi
20:31 Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı yaşanan sel üzerinden eleştirmek isterken gerçeği öğrendi, paylaşımını kısa sürede kaldırdı
20:27 Kazanması kesin gözüyle bakılıyordu, bir anlık hatası sonrası beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 22:11:11. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Phee, Sudan'daki askeri liderlerle görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement