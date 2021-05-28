ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Resmi ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Sherman, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e geldi, Atatürk'ün mozolesini ziyaret edip Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Sherman, deftere şunları yazdı:

"Amerikan halkının bir temsilcisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin atası Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygı ve hayranlıkla, Türk milletine ve onun büyük önderine saygılarımı sunmaktan onur duyuyorum."