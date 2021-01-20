ABD Dışişleri Bakanı adayı Blinken, "Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığı" görüşünde - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı adayı Blinken, "Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığı" görüşünde

20.01.2021 01:49
ABD Dışişleri Bakanı adayı Blinken,

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Donald Trump yönetiminin aldığı ve "Çin'i, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde 'soykırım' ve 'insanlığa karşı suç' işlemekle suçlayan" kararına katıldığını açıkladı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Donald Trump yönetiminin aldığı ve "Çin'i, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde 'soykırım' ve 'insanlığa karşı suç' işlemekle suçlayan" kararına katıldığını açıkladı.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı adayı Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesindeki oturumda adaylığının onaylanmasından önce senatörlerin sorularını yanıtladı.

Geniş bir yelpazede birçok dış politika başlığına ilişkin soruları cevaplayan Blinken, Demokrat Biden yönetiminin Donald Trump'ın ardından nasıl bir yol çizeceğini anlattı.

Blinken, ABD'nin küresel ölçekteki rakiplerinin Çin ile Rusya olduğunu ve kendi bakanlığı döneminde ABD'nin küresel imajını yeniden düzeltecek adımlar atacaklarını söyledi.

ABD-Çin ilişkileri bağlamında Blinken'a, Trump yönetiminin aldığı ve "Çin'i, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde 'soykırım' ve 'insanlığa karşı suç' işlemekle suçlayan" kararı hakkındaki görüşü soruldu. Blinken, alınan karara katıldığını, "Benim de değerlendirmem bu şekilde olurdu." sözleriyle dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesinde "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" işlediği sonucuna vardıklarını açıklamıştı.

İki devletli çözümü destekliyorum

Orta Doğu barışı konusunda iki devletli çözümü desteklediğini vurgulayan Blinken, bunun çok kolay olmayacağını da sözlerine ekledi.

Trump yönetimi döneminde İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan İbrahim Anlaşmasının "İsrail'i ve dünyayı daha güvenli hale getirdiğini" savunan Blinken, söz konusu anlaşmaların devam edeceği mesajını verdi.

İran konusunda çok sayıda soruya muhatap olan Blinken, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya dönüp dönmeyeceği konusunda, "Eğer İran nükleer anlaşmanın tüm kurallarına geri döner ve bunlara uyarsa biz de anlaşmadaki yükümlülüğümüze döneriz." açıklamasını yaptı.

Blinken ayrıca, İran'la kuracakları ilişki ve nükleer anlaşma konusunda İsrail ve Körfez ülkeleriyle de istişare yapacaklarını belirtti.

Türkiye sorusuna yanıt

Blinken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in Türkiye ve S-400'lerle ilgili sorusuna ise "CAATSA yaptırımları denen maddelere baktım. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin S-400'leri alması kabul edilemez." diye cevap verdi.

Yeni bakan adayı, CAATSA yaptırımlarının sonuçlarını takip edip "ondan sonra daha fazla bir şey yapmaya gerek olup olmadığına karar vereceklerini" dile getirdi.

"Husilerin terör listesine alınmasını inceleyeceğiz"

Blinken, Trump yönetiminin 11 Ocak'ta aldığı "Yemen'deki İran destekli Husileri terör listesine dahil eden" kararını gözden geçireceklerini bildirdi.

Yemen'deki insani krizin farkında olduklarını vurgulayan Blinken, krizi daha da derinleştirmemek için bölgeye ilişkin adımları dikkatli şekilde atacaklarını kaydetti.

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı adayı Blinken, Senato Dış ilişkiler Komitesinde onay alması durumunda Senato Genel Kurulunda oylama yapılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Soykırım, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı adayı Blinken, 'Çin'in Uygur Türklerine soykırım uyguladığı' görüşünde - Son Dakika


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