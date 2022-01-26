ABD, Rusya'nın "Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması" talebine olumsuz yanıt verdi (1) - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın " Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması" talebine olumlu yanıt vermediklerini ve NATO'nun "açık kapı politikasında" değişiklik olmadığını söyledi.

Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, bugün Rusya'nın güvenlik tekliflerine yazılı yanıt verdiklerini bildirdi.

Yazılı yanıtın detaylarını kamuoyuyla paylaşmayacaklarını belirten Blinken, Rusya ile diplomasinin "iyi niyet" çerçevesinde devam etmesini istediklerini vurguladı.

Blinken, yanıtlarında Rusya ile ortak zemin bularak çalışabilecekleri alanları da açıkladıklarını aktararak, "İlerleme kaydedilme potansiyeli gördüğümüz diğer alanları da belirledik. Buna, Avrupa'daki füzelerle ilgili silah kontrolü de dahil New START anlaşmasına ek bir mutabakat yaparak, bu anlaşmayı tüm nükleer silahları kapsayacak ve şeffaflık ve istikrarı artıracak şekilde genişletebileceğimizi belirttik." dedi.

ABD Ukrayna'ya 3 parça halinde askeri yardım gönderdi

ABD'nin, Ukrayna'nın güvenliğine desteğini de sürdüreceğinin altını çizen Blinken, "ABD'nin Kiev'e yaptığı askeri yardım bu hafta 3 parça halinde ulaşacak. Bu yardımların içinde Ukrayna'da ön saflarda kullanılacak Javelin füzeleri, diğer terörle mücadele sistemleri, 283 ton cephane ve askeri teçhizat olacak. Daha çok yardımın da önümüzdeki günlerde gitmesi bekleniyor." diye konuştu.

Blinken, Rusya'nın "Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması" talebini reddettiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aylardır söylediğimizi tekrar ettik. NATO'nun 'açık kapı' politikasını sürdüreceğiz. Bizim duruşumuzda bir değişiklik yok. Açık kapı politikasını tartışmak, ABD'nin tek taraflı yapacağı bir şey değildir. Sanırım bundan daha açık konuşamam, açık kapı politikası sürüyor. Bizim taahhüdümüz bu."

Blinken, Rusya'ya verilen yazılı yanıta ilişkin Kongre üyelerini bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.

(Sürecek)