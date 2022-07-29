ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD ve Çin Tayvan konusundaki anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeli - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD ve Çin Tayvan konusundaki anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeli

29.07.2022 21:02
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD ve Çin Tayvan konusundaki anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ve Çin'in 40 yıldan fazla süredir Tayvan konusundaki anlaşmazlıklarını yönettiklerine işaret ederek, "Ortak sorumluluğumuzun bir parçası olarak, bu anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeyi sürdürebileceğimize inanıyorum.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ve Çin'in 40 yıldan fazla süredir Tayvan konusundaki anlaşmazlıklarını yönettiklerine işaret ederek, "Ortak sorumluluğumuzun bir parçası olarak, bu anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeyi sürdürebileceğimize inanıyorum." dedi.

Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında dün yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

Biden'ın Şi'ye ABD'nin Tayvan konusundaki politikasının değişmediğini söylediğini aktaran Blinken, "ABD, Tayvan Boğazı'nda statükoyu değiştirmeye ya da barış ve istikrarı bozmaya yönelik tek taraflı adımlara şiddetle karşı çıkıyor." dedi.

Çin ile ABD arasında Tayvan konusunda birtakım anlaşmazlıklar olduğunu ancak 40 yıldan uzun süredir bunları yönettiklerini belirten Blinken, "Ortak sorumluluğumuzun bir parçası olarak, bu anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeyi sürdürebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Blinken, Biden ve Şi arasında iletişim hatlarının açık olmasının da hayati önem arz ettiğini vurgulayarak, Tayvan konusunun en sorumluluk sahibi şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

YORUMLAR
500
Pelosi'nin olası ziyareti nedeniyle Tayvan çevresinde askeri hareketlilik artıyor Pelosi'nin olası ziyareti nedeniyle Tayvan çevresinde askeri hareketlilik artıyor Şi, Biden'a 'Tayvan'da yabancı müdahalesini kabul etmeyecekleri' mesajını verdi Açıklaması Şi, Biden'a 'Tayvan'da yabancı müdahalesini kabul etmeyecekleri' mesajını verdi Açıklaması
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD ve Çin Tayvan konusundaki anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:18 Oto gaza zam! Gece yarısından sonra litresi 30 kuruş artacak
23:56 Ümit Özdağ, Devlet Bahçeli'yi neden eleştirmediğini Erdoğan ve Erbakan örneğiyle açıkladı: Bu bizim stratejimiz
23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! Son kararı Erdoğan verecek
23:10 Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:10 Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
22:57 Sivas'ta cenaze yemeğinden zehirlenen 104 kişi hastaneye kaldırıldı! Taburcu olan Belediye Başkanı açıklama yaptı: 85 kişinin durumu iyi
22:50 Diyarbakır'da baraj inşaatında korkutan kaza! Hidrojen sülfür tüpü patladı, 18 işçi zehirlendi!
22:09 İSO toplantısında TCMB Başkanı Kavcıoğlu ile sanayiciler arasında yaşanan "stokçuluk" tartışması sonucu gergin anlar yaşandı
21:49 Ahmet Davutoğlu'ndan, Erdoğan'a "O makama layık olduğu için gelmedi" sözleri üzerinden açık çağrı: Gelin yüzleşelim
21:41 Edirne'de bir aracın sürücü koltuğunun atında 9 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 03:09:15. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD ve Çin Tayvan konusundaki anlaşmazlıkları akıllıca yönetmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement