ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Askeri Düşmanlıklara Derhal Son Verilmesi Çağrısında Bulunuyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmalara ilişkin, "ABD, Ermenistan'daki yerleşim yerlerim ve sivil altyapıya yönelik saldırılar dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki saldırı haberlerinden büyük endişe duymaktadır. Uzun zamandır belirttiğimiz üzere, çatışmanın askeri bir çözümü olamaz. Askeri düşmanlıklara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Blinken'ın açıklaması şöyle:

"ABD, Ermenistan'daki yerleşim yerlerim ve sivil altyapıya yönelik saldırılar dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki saldırı haberlerinden büyük endişe duymaktadır. Uzun zamandır belirttiğimiz üzere, çatışmanın askeri bir çözümü olamaz. Askeri düşmanlıklara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz."