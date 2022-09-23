ABD ve Çin Dışişleri Bakanları, Tayvan'ı ve Rusya-Ukrayna savaşını görüştü - Son Dakika
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ABD ve Çin Dışişleri Bakanları, Tayvan'ı ve Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

23.09.2022 22:38
ABD ve Çin Dışişleri Bakanları, Tayvan'ı ve Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Tayvan'ın durumunu ve Rusya Ukrayna savaşını görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Tayvan'ın durumunu ve Rusya Ukrayna savaşını görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada, Blinken'ın bugün New York'ta düzenlenen 77. BM Genel Kurulu marjında ?? Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldiğini kaydetti.

"Bakan, özellikle gerilim zamanlarında iletişim hatlarını açık tutma ve ABD-Çin ilişkisini sorumlu bir şekilde yönetme ihtiyacını görüştü." ifadesini kullanan Price, Blinken'ın Çinli mevkidaşına ABD'nin, uzun süredir devam eden tek Çin politikasıyla tutarlı olarak Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı korumaya kararlı olduğunu vurguladığını belirtti.

Price, Blinken'in Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasının bölgesel ve küresel güvenlik ve refah için kritik olduğunun altını çizdiğini aktardı.

ABD Dışişleri Sözcüsü ayrıca Blinken'ın "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınadığını" yinelediğini ve "Çin'in, Moskova'nın egemen bir devleti işgaline destek sağlaması halinde bunun olası sonuçları olacağını" bildirdiğini vurguladı.

Blinken ile Wang arasındaki görüşme, ABD Başkanı Joe Biden'ın bir televizyon programında Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda ABD'nin adaya asker gönderme dahil her türlü desteği vereceğini açıklamasının ardından geldi.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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