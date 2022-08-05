Blinken, Çin'in askeri tatbikatlarını "önemli bir tırmanış" olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Blinken, Çin'in askeri tatbikatlarını "önemli bir tırmanış" olarak nitelendirdi

05.08.2022 12:28
Blinken, Çin'in askeri tatbikatlarını "önemli bir tırmanış" olarak nitelendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine (MEB) atılan füzeler de dahil olmak üzere Tayvan'ı hedef alan askeri tatbikatlarının "önemli bir tırmanış" olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine (MEB) atılan füzeler de dahil olmak üzere Tayvan'ı hedef alan askeri tatbikatlarının "önemli bir tırmanış" olduğunu belirtti.

Blinken, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'deki bir otelde düzenlenen, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin de yer aldığı Doğu Asya Dışişleri Bakanları Zirvesi toplantısına katıldı.

Toplantı aralarında gazetecilere verdiği demeçte Blinken, "Çin, Tayvan Boğazı ve çevresindeki kışkırtıcı askeri faaliyetlerini artırmak için Sözcü Pelosi'nin (ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi) ziyaretine aşırı tepki göstermeyi ve bunu bahane olarak kullanmayı seçti." dedi.

Blinken, Çin'in Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine atılan füzeler de dahil olmak üzere Tayvan'ı hedef alan askeri tatbikatlarının "önemli bir tırmanış" olduğunu belirterek, "Çin'in yaptığı tehlikeli eylemlerin" ardından ABD'nin Japonya ile "güçlü dayanışma" içinde olduğunu vurguladı.

Öte yandan AP'ye göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang toplantının yapıldığı odaya girerken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un omzunu sıvazladı ve el salladı. Lavrov da buna karşılık olarak Vang'a el salladı.

Odaya en son giren Blinken, yaklaşık yarım düzine ötedeki kendi koltuğuna otururken Lavrov ve Vang'a bakmadı.

Blinken, 2-12 Ağustos'ta Kamboçya, Filipinler, Güney Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda'yı ziyaret etmek üzere Asya ve Afrika turuna çıkmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın Vang ve Lavrov ile bire bir görüşme planı olmadığını belirtmişti.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretini gerekçe göstererek, Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" başlatmıştı.

Çin'in fırlattığı güdümlü füzelerin Tayvan yakınlarında Ada'nın kuzey, güney ve doğu bölgelerine düşmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Blinken, Çin'in askeri tatbikatlarını 'önemli bir tırmanış' olarak nitelendirdi - Son Dakika

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