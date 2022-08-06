Blinken, Çin'in küresel konuları "rehin" tutmaması gerektiğini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in önemli küresel konulardaki görüşmeleri "rehin" tutmaması gerektiğini bildirdi.

Filipinler'de bulunan Blinken ile Filipinli mevkidaşı Enrique Manalo, çevrim içi görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen çevrim içi ortak basın toplantısında, Blinken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin'in ABD ile birçok konuda iş birliğini sona erdirme kararına değindi.

Blinken, "Küresel meseleler hususunda iki ülke arasındaki farklılıklar nedeniyle ortak çalışmayı rehin tutmamamız gerekir." dedi

Diğer ülkelerin, insanların hayatı ve geçim kaynağı açısından büyük önem taşıyan konularda "çalışmanın sürdürülmesini" beklediğine dikkati çeken Blinken, iklim değişikliği gibi kilit noktadaki iş birliğini durdurmanın ABD'yi değil dünyayı cezalandırdığını söyledi.

Blinken, Çin'in Tayvan açıklarında düzenlediği tatbikata atıfta bulunarak, balistik füzeler fırlatmanın tehlikeli ve istikrarı bozucu bir eylem olduğunu vurguladı.

Tayvan Boğazı'nın Güney Çin Denizi gibi kritik bir su yolu olduğunu belirten Blinken, bu nedenle boğazda olan her şeyin tüm bölgeyi etkilediğini söyledi.

Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından karşı tedbir olarak Washington yönetimiyle bazı ikili diyalog ve iş birliği mekanizmalarını durdurduğunu açıklamıştı.

Savunma alanında 3 diyalog mekanizması iptal edilirken, yasa dışı göç, adli iş birliği, sınır ötesi suçlar, uyuşturucu ile mücadele ve iklim değişikliği alanlarındaki 5 diyalog mekanizması askıya alınmıştı.

Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası kabul eden Pekin, Pelosi'nin ziyaretini "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğünü belirterek, sert tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.