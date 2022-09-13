ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmaları durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika
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ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmaları durdurma çağrısı yaptı

13.09.2022 06:06
ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmaları durdurma çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının, Ermenistan'ın provokasyonu üzerine Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmaların başladığını duyurması üzerine Blinken, yazılı bir açıklama yaptı.

Blinken, "ABD, Ermenistan'daki yerleşim yerlerine ve sivil altyapıya yönelik bildirilen saldırılar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışma haberlerinden derin endişe duymaktadır. Uzun zamandır açıkça belirttiğimiz gibi, bu sorunun askeri bir çözümü olamaz. Her türlü askeri çatışmaya derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirilmişti.

Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmaları durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, Ermenistan ve Azerbaycan'a çatışmaları durdurma çağrısı yaptı - Son Dakika
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